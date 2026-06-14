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İçişleri Bakanı Çiftçi’den Jandarma’nın 187. Yılına Anlamlı Kutlama Mesajı

İçişleri Bakanı Çiftçi’den Jandarma’nın 187. Yılına Anlamlı Kutlama Mesajı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümünde yayımladığı mesajda, teşkilatın şanlı mazisinden aldığı güçle devletin vakarını ve adaletini temsil ettiğini vurgulayarak, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Şanlı mazisinden aldığı güçle jandarmamız; ülkemizin dört bir yanında devletimizin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam etmektedir. Kimi zaman terörle mücadelede sarsılmaz bir irade, kimi zaman afette ilk uzanan el, kimi zaman da vatandaşımızın en zor anında yanında duran güven kapısı olmuştur. Bu kutlu teşkilatın her bir mensubu; vazife şuuru, cesareti, sadakati ve milletine bağlılığıyla devlet-millet bağının en güçlü temsilcileri arasında yer almaktadır. Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor; görevleri başındaki tüm jandarma personelimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar, jandarmamızı da daima güçlü ve muzaffer eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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