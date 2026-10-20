Bakan Çiftçi, Brüksel'de Türkiye-Belçika 4. bakanlar toplantısında temaslarda bulundu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye- Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı kapsamında önemli temaslarda bulunduklarını belirtti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkileri ve güvenlik alanındaki işbirliğimizi ele alıyoruz. Terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesini, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını önemsiyoruz. Uluslararası işbirliğimizi güçlendirerek ortak güvenlik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini korumayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA