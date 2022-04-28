Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüşmesinin ardından basına ortak açıklamalarda bulundu.

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüşmesinin ardından basına ortak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Duque açıklamasında Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtti.

Duque konuşmasının başında Duşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi ve beraberindeki delegasyonu Kolombiya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek 'Bu Kolombiya için çok önemli bir toplantı oldu, buna değer verdiğimizi ve ikili ilişkilerimizi güçlendireceğimizi söylemeliyim' dedi.

Cumhurbaşkanı Duque, 'Kolombiya'ya birçok alanda daha fazla Türk yatırımı gelmesine değer veriyoruz. Yenilenebilir enerji, altyapı, tarım ve ayrıca teknoloji bunlardan bazıları. Bu ziyaretin bize daha fazlasını yapmamız gerektiği mesajını da verdiğine inanıyoruz. Ayrıca güvenlik işbirliği yapmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yasadışı uluslararası suçla savaşabiliriz, terörle savaşabiliriz ve bilgi alışverişinde bulunabiliriz' dedi.

Bakan Çavuşoğlu yapılan toplantıların çok verimli ve sonuç odaklı olduğunu belirterek üzerinde müzakere edilen anlaşmaların iki ülke arasındaki ticaretin hızlandıracağını vurguladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Kolombiya, Türkiye, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title