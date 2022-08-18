Bakan Bozdağ: "Kimse bu ülkede savcılığa, hakimliğe soyunmasın. Bu ülkenin yargı organları var"
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Bakan Bozdağ'ın konuşması sonrası süresi dolup silinmemiş adli sicil kayıtlarını silmesi Bakan Bozdağ'ın günün anısına fotoğraf çektirmesi Bakan Bozdağ'ın salondan ayrılması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da "Adli Sicil Bilgi Sistemi...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması
Bakan Bozdağ'ın konuşması sonrası süresi dolup silinmemiş adli sicil kayıtlarını silmesi
Bakan Bozdağ'ın günün anısına fotoğraf çektirmesi
Bakan Bozdağ'ın salondan ayrılması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"nde konuştu. (5)
Kaynak: AA / Emirhan Türker - Güncel