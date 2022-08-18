Bakan Bozdağ: "Kimse bu ülkede savcılığa, hakimliğe soyunmasın. Bu ülkenin yargı organları var" Güncel Haberler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Bakan Bozdağ'ın konuşması sonrası süresi dolup silinmemiş adli sicil kayıtlarını silmesi Bakan Bozdağ'ın günün anısına fotoğraf çektirmesi Bakan Bozdağ'ın salondan ayrılması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da "Adli Sicil Bilgi Sistemi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Bakan Bozdağ'ın konuşması sonrası süresi dolup silinmemiş adli sicil kayıtlarını silmesi Bakan Bozdağ'ın günün anısına fotoğraf çektirmesi Bakan Bozdağ'ın salondan ayrılması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"nde konuştu. (5) Güncel Kaynak: AA / Emirhan Türker Bekir Bozdağ Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Bozdağ: 'Kimse bu ülkede savcılığa, hakimliğe soyunmasın. Bu ülkenin yargı organları var' - Haberler

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