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Bakan Bozdağ, Hukuk Politikaları Kurulunun yeni anayasa konusundaki çalıştayına katıldı

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Bakan Bozdağ, Hukuk Politikaları Kurulunun yeni anayasa konusundaki çalıştayına katıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun yeni anayasaya ilişkin "Yeni Anayasada Devletin Temel Organları: Yargı" konulu yedinci çalıştayına katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun yeni anayasaya ilişkin "Yeni Anayasada Devletin Temel Organları: Yargı" konulu yedinci çalıştayına katıldı.

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantının başında, Kurul Başkanvekili Mehmet Uçum, çalıştaya ilişkin bilgi verdi.

Konuyla ilgili tüm tarafların katıldığı çalıştay, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Yeni anayasaya ilişkin çalışmalar yürüten Kurul, bu yıl farklı tarihlerde "Yeni Anayasa İhtiyacı ve Yeni Anayasanın Politik Hukuk Yaklaşımı", "Yeni Anayasanın Esasları; Anayasanın Başlangıç, Milli Egemenlik ve Kuvvetler Ayrılığı İlkeleri", "Yeni Anayasanın Hak ve Özgürlükler Yaklaşımı", "Yeni Anayasada Yer Alacak Siyasi Haklar ve Özgürlükler", "Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar", "Yeni Anayasada Devletin Temel Organları: Yasama ve Yürütme" konulu çalıştaylar düzenlemişti.

Kurulun tamamen akademik ve fikri nitelikteki bu çalışmalarıyla yeni anayasa perspektifine katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

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