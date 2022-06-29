Bakan Bozdağ: "Avrupa Birliği'ne üyelik süreci adil, tarafsız, objektif işliyor mu işlemiyor mu?"
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Zirve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Zirve'de konuştu.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Zirve
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Zirve'de konuştu. (3)
AA / Ahmet Alican Koç - Güncel