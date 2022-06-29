Bakan Bozdağ: "Avrupa Birliği'ne üyelik süreci adil, tarafsız, objektif işliyor mu işlemiyor mu?" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Bozdağ: "Avrupa Birliği'ne üyelik süreci adil, tarafsız, objektif işliyor mu işlemiyor mu?"

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ: 'Avrupa Birliği'ne üyelik süreci adil, tarafsız, objektif işliyor mu işlemiyor mu?'

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Zirve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Zirve'de konuştu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Zirve

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Zirve'de konuştu. (3)

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title