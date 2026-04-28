Bakan Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Badawi ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile görüştü. Bayraktar, "Hidrokarbonlar ve madencilik başta olmak üzere enerji alanındaki ilişkilerimizin mevcut seyrini ve önümüzdeki döneme ilişkin perspektifleri ele aldık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'da Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Karim Badawi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Hidrokarbonlar ve madencilik başta olmak üzere enerji alanındaki ilişkilerimizin mevcut seyrini ve önümüzdeki döneme ilişkin perspektifleri ele aldık. Türkiye ile Mısır arasında enerji alanında gelişen bu yapıcı diyaloğun, önümüzdeki dönemde daha güçlü ve çok boyutlu bir zeminde ilerleyeceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi

Günlerce devam eden kriz, bu görüntüyle son buldu
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı

Karşılama törenine damga vuran sözler! Kral ne yapacağını şaşırdı

22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Sezonu kapatan Arda Güler'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı

Sezonu kapatan Arda'yı şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim