Bakan Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Badawi ile Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'da Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Karim Badawi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Hidrokarbonlar ve madencilik başta olmak üzere enerji alanındaki ilişkilerimizin mevcut seyrini ve önümüzdeki döneme ilişkin perspektifleri ele aldık. Türkiye ile Mısır arasında enerji alanında gelişen bu yapıcı diyaloğun, önümüzdeki dönemde daha güçlü ve çok boyutlu bir zeminde ilerleyeceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA