Bakan Bayraktar: Eti Maden ile yılda 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz

ZİYARETLERDE BULUNDUEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı l makamında ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı l makamında ziyaret etti. Kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Bayraktar, MHP Eskişehir İl Başkanlığı'na geçti. MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve partililer tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Parti önünde AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılanan Bakan Alparslan Bayraktar, partililerle bir araya geldi. İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bakan Bayraktar, "Türkiye üreten bir ülke, Türkiye ekonomisi büyüyen, ihracatı büyüyen bir ülke. Son 23 yılda 230 milyon dolardan, 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geldi. Bunun ana itici gücü, ana motoru açıkçası bizim sanayimiz, üretimimiz, ihracatımız. Dolayısıyla emek burada var, çok önemli bir çaba var. Bu çabanın karşılık bulması çok önemli ama samimi bir şekilde, yani istismar unsuru değil, samimiyetle bu çabanın karşılık bulması önemli. Biz 23,5 yıldır olduğu gibi bu bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundaki sonraki süreçte de bu emekçimizin hakkını hiçbir zaman için kaybolmaması için büyük bir gayret içerisinde olacağız" dedi.

'SAHİPSİZ BIRAKMADIK'

Türkiye'de iki haftadır işçilerin alacaklarının ödenmemesinin gündeme geldiğini anlatan Bakan Bayraktar, "Ülkemizde son iki haftadır devam eden bazı tartışmalar oldu. İşçilerimizin alacaklarının ödenmemesi konusu gündemimizdeydi. Bu elbette ki bir özel sektör şirketi ama biz hiçbir zaman için bu konuyu sahipsiz bırakmadık. Bugüne kadar biz hiç kamuoyunun duymadığı şekilde ortaya çıkan problemleri çözdük. Bu sefer konu biraz daha kamuoyu gündemine taşınmış oldu. Sadece farkı o ama biz mümkün mertebe bu işleri öncesinde çözmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra böyle sıkıntı yaşanmaz ve gerçekten basiretli iş insanları eliyle de bu faaliyetler yürütülür. Biz buraya özel bir önem ve itina göstereceğiz bundan sonra da" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
