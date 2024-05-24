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BAİBÜ'de Geleneksel Gıda Şenliği Düzenlendi

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Geleneksel Gıda Şenliği, büyük ilgi gördü. Şenlikte folklor gösterisi yapıldı ve farklı yörelere ait lezzetler ikram edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulunda, "Geleneksel Gıda Şenliği" gerçekleştirildi.

Gıda İşleme Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şenlikte folklor gösterisinin ardından gıda stantları gezildi.

Daha sonra katılıcılara, farklı yörelere ait lezzetler ikram edildi.

Şenliğe, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Coşkun Karaca, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Öztoprak, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşar Çelik Yeniçağa Bolu Kültür Eğitim Güncel Haberler

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