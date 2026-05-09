Haberler

Bahreyn İçişleri Bakanlığı: İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı 41 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir yapının deşifre edildiğini ve 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar hakkında yasal işlemler devam ediyor.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen bir yapılanmanın ortaya çıkarıldığını ve 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, güvenlik soruşturmaları ve raporları ile savcılık tarafından daha önce yürütülen "dış taraflarla istihbarat bağlantısı kurma" ve "İran'ın saldırgan tutumuna destek verme" suçlamalarına ilişkin soruşturmalar kapsamında söz konusu yapılanmanın deşifre edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, İran Devrim Muhafızları ve "Velayet-i Fakih" düşüncesiyle bağlantılı olduğu ifade edilen ana yapılanmaya mensup 41 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Haklarında yasal işlemlerin sürdüğü belirtilen şüphelilerle ilgili soruşturmaların devam ettiği, yapılanmayla bağlantısı bulunduğu ve yasa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide kahraman gibi karşılandı
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var

Türkiye'den "Komşu"yu ayağa kaldıran hamle! Büyük panik var
Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt
Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı

Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı
Cenazede tepki çeken olay: 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı

Cenaze namazı sırasında "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı