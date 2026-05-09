Bahreyn İçişleri Bakanlığı: İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı 41 kişi gözaltına alındı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen bir yapılanmanın ortaya çıkarıldığını ve 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, güvenlik soruşturmaları ve raporları ile savcılık tarafından daha önce yürütülen "dış taraflarla istihbarat bağlantısı kurma" ve "İran'ın saldırgan tutumuna destek verme" suçlamalarına ilişkin soruşturmalar kapsamında söz konusu yapılanmanın deşifre edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, İran Devrim Muhafızları ve "Velayet-i Fakih" düşüncesiyle bağlantılı olduğu ifade edilen ana yapılanmaya mensup 41 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Haklarında yasal işlemlerin sürdüğü belirtilen şüphelilerle ilgili soruşturmaların devam ettiği, yapılanmayla bağlantısı bulunduğu ve yasa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.