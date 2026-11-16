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Bahreyn'de 69 sanığın tamamı mahkum oldu, 64 kişiye müebbet hapis verildi

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Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsüne göre Yüksek Ceza Mahkemesi, İran Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 69 sanığın tamamını mahkum etti. 64 kişiye müebbet, 5 kişiye 15 yıl hapis verilirken 56 sanık tutuklu, 13 sanık gıyabında yargılandı.

Bahreyn'de, İran Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 64 kişinin müebbet, 5 kişinin ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsünden (BIRD) yapılan açıklamada, Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesinin bugün sonuçlandırdığı davada 69 sanığın tamamının mahkum edildiği belirtildi.

Açıklamada, yargılananlardan 64'üne müebbet, 5'ine ise 15 yıl hapis cezası verildiği ve davada beraat eden kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

Sanıkların 60'ının Şii din adamı, 9'unun ise bu kişilerle bağlantılı olduğu aktarılan açıklamada, 56 kişinin tutuklu, 13'ünün ise gıyabında yargılandığı ifade edildi.

Açıklamada, sanıkların anayasal düzeni devirmek ve camiler ile yerel dini toplantılar üzerinde kontrol kurarak İran'ın "Velayet-i Fakih" ideolojisini yaymak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandığı belirtildi.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında terör eylemlerini teşvik etmenin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, işkence ve zorla alınan itirafların yanı sıra savunma haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA
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