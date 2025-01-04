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Bahçesaray Kaymakamı Arslanargun, öğrencilerle bir araya geldi

Bahçesaray Kaymakamı Arslanargun, öğrencilerle bir araya geldi
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Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, öğrencilerle buluştu.

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, öğrencilerle buluştu.

İlçe Halk Kütüphanesinde Arvas İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Arslanargun, çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini söyledi.

"Geleceğe Okunan Adımlar " projesiyle kütüphane kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirten Arslanargun, proje sonunda en çok kitap okuyan ve özetini çıkaran üç öğrenciye hediye vereceklerini ifade etti.

Arslanargun, Sündüs Şehitleri Anaokulu'nu da ziyaret etti.

Arslanargun'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mithat İssiz eşlik etti.

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
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