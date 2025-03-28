Bahçelievler'de Yangın: 6 Araç Zarar Gördü
Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde çıkan yangında 6 park halindeki araç kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bahçelievler'de çıkan yangında 6 araç zarar gördü.
Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel