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Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı
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BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi tabanca kullanarak ateş açtı. Bu sırada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için polisin çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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