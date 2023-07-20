Bahçelievler'de Kadın Kıyafetleri Giyen Zanlı Banka Soygunu Yaptı

Bahçelievler'de kadın kıyafetleri giyerek silahla girdiği banka şubesinden zorla 170 bin lira alan zanlı gözaltına alındı.

Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir banka şubesine maske takıp kadın kıyafetleri giyerek gelen bir kişi, silahını çıkararak güvelik görevlisine doğrulttu.

Silahla tehdit ettiği gişe görevlisinden 170 bin lira alan şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Ceyhun Y. olduğunu tespit etti.

Ekipler, zanlıyı kısa sürede Küçükçekmece'de gözaltına aldı. Şüphelinin üstünde ve evindeki aramada olayda kullanılan silah ve kadın kıyafetleri ile 63 bin lira ele geçirildi.

Polisteki ifadesinde borçları nedeniyle suçu işlediğini öne süren Ceyhun Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Silahlı soygun anı ise güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Görüntülerde, bankaya giren şüphelinin görevlilere silah doğrulup paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.