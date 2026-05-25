Bahçelievler'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Bahçelievler'deki bir ekmek fırını fabrikasının boyahane kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada hasar meydana geldi.
Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki tek katlı fabrikanın boyahane kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok