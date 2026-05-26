Bahçelievler'de camide temizlik yapan imamı darbeden şüpheli yakalandı

Bahçelievler'de camide temizlik yapan imamı darbeden şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçelievler Siyavuşpaşa Camisi'nde meydana gelen olayla ilgili çalışma yürüttü.

Olay yerine giden polis ekiplerince yapılan kontrolde, cami imamı Selami Beyaztaş'ın (51) camide temizlik yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiği anlaşıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları saha çalışması neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli F.C.Y'yi (38) gözaltına aldı.

Zanlının daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Siyavuşpaşa Merkez Camisi İmam Hatibi Selami Beyaztaş, camide bayram temizliği yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Şüpheli olayın ardından kaçarken, yaralanan Beyaztaş sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü.

Beyaztaş, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.