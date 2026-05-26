Haberler

Bahçelievler'de camide temizlik yapan imamı darbeden şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler Siyavuşpaşa Camisi'nde temizlik yaparken darbedilen imam Selami Beyaztaş'ın şikayeti üzerine polis, şüpheli F.C.Y'yi gözaltına aldı. Zanlının daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Bahçelievler'de camide temizlik yapan imamı darbeden şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçelievler Siyavuşpaşa Camisi'nde meydana gelen olayla ilgili çalışma yürüttü.

Olay yerine giden polis ekiplerince yapılan kontrolde, cami imamı Selami Beyaztaş'ın (51) camide temizlik yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiği anlaşıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları saha çalışması neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli F.C.Y'yi (38) gözaltına aldı.

Zanlının daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Siyavuşpaşa Merkez Camisi İmam Hatibi Selami Beyaztaş, camide bayram temizliği yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Şüpheli olayın ardından kaçarken, yaralanan Beyaztaş sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü.

Beyaztaş, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
İzmir'de gasp ve darp şüphelisi 4 çocuk gözaltına alındı

Küçücük yaşta dehşet saçtılar! 4 çocuk gözaltında
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

Takipçileri yasta: 22 yaşındaki fitness fenomeninden acı haber
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum