Bahçelievler'de bir ilkokulda oluşturulan 'Yerli ve Milli Teknoloji Gurur Müzesi' açıldı

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunca yerli ve milli teknolojilerden ilham alınarak hazırlanan teknoloji ürünlerinin orijinal maketlerinden oluşan "Yerli ve Milli Teknoloji Gurur Müzesi"nin açılışı yapıldı.

Okulun bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, halk oyunları gösterisi yapıldı ve şiirler okundu.

Törende konuşan Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, tarih boyunca bir ülkenin bağımsızlığı ya da kendi öz savunmasının en temel unsurunun teknoloji olduğunu belirtti.

Sergide yer alan ürünlerin ulusal bağımsızlığın simgesi olduğunu aktaran Boztepe, "Aynı zamanda bunlar ülkemizin kendi mühendislerinin, yazılımcılarının ve donanımcılarının büyük bir emek, sabır ve fedakarlık göstererek kurdukları simgeler. Bu eserler Cumhuriyetimizin 100 yıllık kuruluş tarihinden itibaren hayal ettiğimiz, ulaşmaya çalıştığımız teknolojinin simgelerini temsil ediyor. Tarih boyunca içinde bulunduğu dönemin teknolojisini kim en iyi kullanmışsa, ulusal bağımsızlığını en iyi koruma imkanına sahip uluslar onlar olmuştur." dedi.

Boztepe, okullardaki öğrencilere baktıklarında savunma sanayiinde gelinen nokta dolayısıyla gençlerin mühendis olmak ve bu alanda çalışmak istediğini gördüklerini söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı ?Gamze Tarık, Türkiye'nin teknoloji devlerini bir araya getirmek adına büyük bir inançla çalıştıklarını belirterek, "13 dev firmamızın katkılarıyla müzemize kazandırdığımız 42 profesyonel maket, bugün sadece birer model değil, evlatlarımızın gelecekteki mühendislik hayallerine açılan birer pencere oldu. ?Açılışını yaptığımız bu müze, bizim için bitiş değil, sadece başlangıç. Öğrencilerin müzede hayranlıkla inceledikleri teknolojileri, kendi elleriyle üretmeleri için bir sonraki hedefimizi belirledik. Okulumuza modern bir Dron Atölyesi kazandırmak. ?Çocuklarımız hayal ettikçe, Türkiye yükselecek. Biz bu yolda, okul ve aile el ele, evlatlarımızın vizyonunu genişletmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu Müdürü Menderes Üstün ve Müdür Yardımcısı Adem Demir, Okul Aile Birliği Başkanı ?Gamze Tarık, müzeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve öğrencilerin katımıyla müzenin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından davetliler müzeyi ve sergi alanını gezdi.