Bahçeli: "Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarına yeniden sahiplenmeli" - Haberler

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Bahçeli: "Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarına yeniden sahiplenmeli"

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Alparslan Türkeş Devlet Bahçeli Güncel Haberler

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