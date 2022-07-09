Bahçeli: "Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarına yeniden sahiplenmeli"
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel