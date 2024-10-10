Bahçecik Barajı'nda 550 Metre Hayalet Ağ ve 800 Balık Tuzağı İmha Edildi

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesindeki Bahçecik Barajı'nda 550 metre hayalet ağ ve 800 adet balık tuzağı imha edildi. Balık tuzaklarına takılan 1500 adet yavru kerevit suya bırakıldı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetimlerde Bahçecik barajında 550 metre hayalet ağ ve 800 pinter ağı ele geçirilerek imha edilmiştir. Ayrıca Pinterlerden kurtarılan 1500 adet yavru kerevit canlı olarak suya geri bırakılmıştır. Denetimlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.