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Bahçecik Barajı'nda 550 Metre Hayalet Ağ ve 800 Balık Tuzağı İmha Edildi

Bahçecik Barajı'nda 550 Metre Hayalet Ağ ve 800 Balık Tuzağı İmha Edildi
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Bahçecik Barajı'nda yapılan denetimlerde 550 metre hayalet ağ ile 800 adet balık tuzağı imha edildi. Denetimlerden kurtarılan 1500 yavru kerevit ise suya bırakıldı.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesindeki Bahçecik Barajı'nda 550 metre hayalet ağ ve 800 adet balık tuzağı imha edildi. Balık tuzaklarına takılan 1500 adet yavru kerevit suya bırakıldı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetimlerde Bahçecik barajında 550 metre hayalet ağ ve 800 pinter ağı ele geçirilerek imha edilmiştir. Ayrıca Pinterlerden kurtarılan 1500 adet yavru kerevit canlı olarak suya geri bırakılmıştır. Denetimlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pınarbaşı Bahçecik Kayseri

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