Siirt'te jandarma ekipleri velileri bağımlılık konusunda bilgilendirdi

İl Jandarma Komutanlığı, 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile Projesi' ile aileleri bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Toplantıda, ailelerin rolü ve koruyucu yaklaşımlar ele alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, velilere "Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile Projesi"ni tanıttı.

Valilik koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile" projesi kapsamında narkotik suçlarla mücadelede toplum temelli farkındalığın artırılması ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Jandarma ekipleri, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteğiyle Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda velilere, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü, risklerin erken tespiti, çocuklarla sağlıklı iletişim, koruyucu yaklaşımlar ile bağımlılıktan kurtulmaya yönelik tedavi süreçleri ve sosyal destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

Programda, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin "ilk savunma hattı" olduğuna vurgu yapılarak, yıl boyunca benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
