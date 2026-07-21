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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

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Bağcılar'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi ile bir şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirildi.

Bağcılar'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi ile 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Dairede, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan N.D. (25), V.T. (39) ve E.B. (28) gözaltına alındı.

Ekipler, yakalananların aralarındaki konuşmalardan yola çıkarak, binadaki başka bir daireye de baskın yaptı. Burada da R.Y. (22) ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.K. (26) ve S.A. (26) gözaltına alındı.

Dairelerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu madde emdirilmiş 5 parça peçete, 1 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ele geçirildi.

Hapis cezaları olan 5 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüpheli R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
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