Bağcılar'da aracından inerek bir sürücüye saldıran şüpheliye 180 bin lira ceza

Bağcılar'da trafikteki bir tartışma sonucu, aracından inerek başka bir otomobile saldıran sürücüye 180 bin lira idari ceza kesildi. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Bağcılar'da bir caddede seyir halinde olan 34 ZF 2148 plakalı otomobil, kırmızı ışığın yanmasıyla yolun ortasında aniden durdu.

Bu sırada arkasından gelen otomobilin sürücüsüne el hareketi yapan sürücü, ardından aracından inerek otomobilin camına vurup, sürücüsünü de tehdit etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde söz konusu otomobilin sürücüsünün Y.T. olduğu belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 180 bin lira idari pazar cezası kesildi.

Ayrıca ehliyeti 60 gün süreyle alınan ve otomobili de 60 gün trafikten menedilen sürücü, adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
