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Bağcılar'da Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir binada silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir binada silah ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Binaya düzenlenen operasyonda M.T, gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 şarjör, uzatılmış şarjör, 38 fişek, 3 tabancaya ait seri atar mekanizması, tabanca namlusu açmada ve değiştirmesinde kullanıldığı değerlendirilen matkap, namlu törpülenmesinde kullanılan nesne ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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