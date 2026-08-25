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Bağcılar'da kavga: Silahla kuzenini vurdu, şüpheli tutuklandı

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Bağcılar'da parkta çıkan kavgada, silahı doğrultmaya çalışan kadının tabancası ateş alarak kuzeni Ceren A.'yı boynundan yaraladı. Kurusıkıdan dönüştürülen ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı; yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Bağcılar'da parkta çıkan kavga sırasında yanlışlıkla kuzenini silahla yaralayan kadın şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi'nde parkta arkadaşlarıyla oturan A.Z.I. ile S.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, yanında bulunan ruhsatsız tabancayı A.Z.I'ya doğrultmaya çalıştığı sırada silah ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi, S.A'nın kuzeni Ceren A'nın (20) boynuna isabet etti.

Ağır yaralanan Ceren A, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, kurusıkıdan dönüştürüldüğü değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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