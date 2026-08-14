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Bağcılar'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 3 Kişi Serbest

Bağcılar'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 3 Kişi Serbest
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Bağcılar'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda kaçak etil alkol, sahte içki şişeleri, kapaklar ve etiketler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

BAĞCILAR'da bir süredir takip edilen depoya düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir depoyu takibe aldı. Depoya 10 Ağustos Pazartesi günü operasyon düzenlendi. Operasyonda, depoda bulunan İ.Ç., F.Ç ve S.K. gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda 40 kaçak etil alkol, 59 doluma hazır alkol şişesi, 27 bin şişe kapağı, 2 kapak basma aparatı çok sayıda etiket ve bandrol ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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