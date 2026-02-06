Haberler

Bağcılar'da hemşireyi öldüren güvenlik görevlisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bağcılar'da yine aynı hastanede birlikte yaşadığı hemşireyi silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan güvenlik görevlisi Cumali Varan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık, olayın kaza sonucu meydana geldiğini savunarak pişman olduğunu ifade etti.

Bağcılar'da, aynı hastanede çalıştığı ve birlikte yaşadığı hemşireyi silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan güvenlik görevlisi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Varan, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Varan, maktul hemşire Sibel Kavılı'nın kendisini öldürmek istediği sırada olayın yaşandığını savundu.

Müştekiler ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Son sözü sorulan Varan, "İnanmanızı istiyorum. Olay kazara oldu. Üzgünüm, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa kadına karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Cezasında herhangi bir indirim uygulanmayan sanık, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ayrıca 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Mart 2024'te Bağcılar'da maktul hemşire Sibel Kavılı'nın (44) aynı hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan, birlikte yaşadığı sanık Cumali Varan (46) tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirtilmişti.

Olaydan bir gün sonra Gebze'den Bolu'ya gitmek üzere kaçtığı tespit edilen Varan'ın otobüs mola verdiği sırada yakalandığı kaydedilen iddianamede, sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Sanığın ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istenmişti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
