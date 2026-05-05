Bağcılar'da Engelli Çocuk Okçuluk Takımı kuruldu

Bağcılar Belediyesince kurulan Engelli Çocuk Okçuluk Takımı'nda ilçede ikamet eden engelli çocuklara eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimden sanata tekstilden bilgisayara kadar farklı kategorilerde hizmet veren Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda, yeni bir branş daha hizmete girdi.

İlçede ikamet eden 9-14 yaş arasındaki 8 kişiden oluşan Engelli Çocuk Okçuluk Takımı kuruldu.

Haftada bir gün verilen eğitimlere katılan bedensel engelli çocukların, özel tasarlanmış yay ve ekipmanlarla odaklanma, denge ve öz güvenlerinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, toplumun her kesimine yönelik hizmet sunduklarını, engelliler sarayının engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştıran, toplum hayatına katılımına ve farkındalık oluşmasına katkı sunan örnek bir tesis olduğunu kaydetti.

Herkesin ilgisine göre atölyelerin olduğunu aktaran Yıldız, "Engelli çocuklarımız için de okçuluk takımını kurduk. Burada hem zamanlarını en yararlı şekilde değerlendiriyor hem de fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Takımın antrenörlüğünü yapan milli sporcu Murat Öz de "Birçok branşta olduğu gibi okçulukta da çocuk yaşta spora başlamak önemli. Diğer sporculara göre bir sıfır önde başlıyorlar. Çocuklar çok memnunlar. Onların heyecanı bize de moral veriyor. İnşallah burada aldıkları eğitimlerle ileride büyük başarılar elde edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
