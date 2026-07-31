Haberler

Bağcılar Belediyesi sporcusu Dünya Boccia Challenger Turnuvası'nda üçüncü oldu

Bağcılar Belediyesi sporcusu Dünya Boccia Challenger Turnuvası'nda üçüncü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar Belediyesi sporcusu Fatma Gürbüzer, Dünya Boccia Challenger Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesi sporcusu Fatma Gürbüzer, Dünya Boccia Challenger Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Spor Kulübü sporcusu Fatma Gürbüzer, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 2026 Dünya Boccia Challenger Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Gürbüzer, 18 ülkeden 61 sporcunun katıldığı turnuvada, BC4 kadınlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, başarısından dolayı Fatma Gürbüzer'i tebrik ederek, "Bağcılar Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Fatma Gürbüzer'in elde ettiği bu uluslararası başarı bizleri gururlandırdı. Kendisini gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Fatma Gürbüzer ise kendisine sunulan destek ve imkanlardan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması

Galatasaray'dan resmi açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı
Bu klip izlenmeye değer: Türkiye'nin gururu 'KAAN' sahnede

Bu klip izlenmeye değer: Türkiye'nin gururu "KAAN" sahnede
'Laf atma' kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu

"Laf atma" kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı