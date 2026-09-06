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Kilis'te bağ evinde silahlı kavga: 1 ölü

Kilis'te bağ evinde silahlı kavga: 1 ölü
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KİLİS'te bağ evinde tartıştığı Y.R.P. tarafından tabancayla vurulan Mehmet Nuri Çamlı, hastanede hayatını kaybetti.

KİLİS'te bağ evinde tartıştığı Y.R.P. tarafından tabancayla vurulan Mehmet Nuri Çamlı, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çörten köyündeki bağ evinde meydana geldi. Y.R.P. ile Mehmet Nuri Çamlı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.R.P. tabanca ile Çamlı'ya ateş etti. Silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Çamlı'yı hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çamlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli Y.R.P., sabaha karşı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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