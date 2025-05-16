Bafra'da Türk Halk Müziği Konseri Büyük İlgi Gördü

Bafra'da Türk Halk Müziği Konseri Büyük İlgi Gördü
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Türk Halk Müziği konseri, yoğun katılımla gerçekleşti. Bafra Belediyesi ve Bafra Musiki Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, koro şefi İsmet Özkan yönetimindeki sanatçılar özel eserler seslendirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türk Halk Müziği konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bafra Belediyesi ve Bafra Musiki Cemiyeti iş birliğiyle Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Türk Sanat Müziği Koro Şefi İsmet Özkan yönetiminde özel eserler seslendirdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, programla ilgili düşüncelerini paylaşarak, "Kültür ve sanat etkinliklerimizle ilçemizin sosyal yaşamına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu akşam Türk Sanat Müziği'nin değerli eserleriyle güzel bir müzik dinletisi yaşadık. Emeği geçen Bafra Musiki Cemiyeti Başkanı Hüseyin Asan'a, koro sanatçılarına, Şef İsmet Özkan'a ve katılımlarından dolayı hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.

Programa, Bafra Musiki Cemiyeti Başkanı Hüseyin Asan, Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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