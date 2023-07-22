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Bafra'da tüfek kazası: Bir kişi ağır yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde E.G.'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu arkadaşı Y.Y. ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde E.G.'nin (17) elindeki tüfeğin iddiaya göre kazara ateş alması sonucu arkadaşı Y.Y. (20), ağır yaralandı.

Bafra ilçesi Sarpun Mahallesi'nde iddiaya göre, E.G. arkadaşı Y.Y. ile birlikte tarlada hayvanlarını otlatırken elindeki pompalı tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Y.Y., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Y.Y.'yi Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Y.Y., buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Güncel

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