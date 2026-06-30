Haberler

Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ile eşi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bulut ve eşi Gönül Bulut hayatını kaybetti. Kaza saat 10.40 sıralarında meydana geldi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bulut (55) ile eşi Gönül Bulut (53), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Samsun-Sinop yolu Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Bulut (55) yönetimindeki 55 AHA 976 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hüseyin Bulut'un eşi Gönül Bulut'un (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Bulut ise sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Bulut da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise 'Anne olmak istiyorum' dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi

"Anne olmak istiyorum" dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
Sinan Burhan canlı yayında ateş püskürdü: Şortla başbakan karşılayan medya düzeni bitti

Canlı yayında tansiyon yükseldi: Siyasete ayar veren o düzen bitti
Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti

Ülke alarmda! 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi