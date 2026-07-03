Haberler

Samsun'da ipe dolanan güvercin kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında ipe dolanan güvercin, itfaiye ve vinç yardımıyla kurtarılarak doğaya salındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın üçüncü katında ipe dolanarak mahsur kalan güvercin, kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Zihni Lokman Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın üçüncü kat balkonunda bir güvercinin ipe takıldığını fark eden mahalle sakinleri, durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, binanın arka bahçesine giden yolun dar olması sebebiyle itfaiye araçlarıyla içeri giremedi.

Bunun üzerine itfaiye, dar alanda manevra yapabilecek bir vinç çağırdı.

Bölgeye gelen vinç işletmecisi Yılmaz Uyar, vinçle bahçeye girerek üçüncü katın balkonuna ulaştı, ardından güvercini takıldığı iplerden kurtardı.

Kurtarılan güvercine su veren ekipler, daha sonra serbest bıraktı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı

Belediye başkanına şok! Özel kalemi yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu

Icardi'ye ''güle güle'' dediler! İşte Galatasaray'ın yeni 9 numarası
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar