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Hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 'yurt dışına çıkışa imkan sağlama' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Y. (61) polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (61) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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