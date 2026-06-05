20 yıl önce öldürülen Gülcan'ın cinayet şüphelileri, kardeşiyle 2 çocuğunun babası çıktı

2 TUTUKLAMA

Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yıl önce 7,65 milimetre çapında mermiyle başından vurulan Gülcan Yazıcı cinayetine ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen dini nikahla birlikte yaşadığı Osman Orta ile arkadaşı Bayram Akyürek, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Yazıcı'nın kardeşi N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre ÖNCEL-Emre ŞAHİNOL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı