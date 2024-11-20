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Bafra Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol ve Kaldırım Çalışmalarını Sürdürüyor

Bafra Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol ve Kaldırım Çalışmalarını Sürdürüyor
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Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Başkan Kılıç, tüm mahallelerdeki sorunlara çözüm bulmak için ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırım çalışmalarını kırsal mahallelerde de sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, "Sorunsuz üstyapı, sorunsuz yarınlar" hedefiyle altyapı ve benzeri nedenlerden deforme olan yol ve kaldırımlarda düzenleme ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, merkez ve kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Kaldırım çalışmalarını tamamlanan Çetinkaya Mahallesi'nde SASKİ tarafından kanalizasyon hattının yapıldığı noktalarda beton çalışmasına eş zamanlı olarak, aynı güzergahlarda yağmur suyu için mazgal yerleştirme işlemleri yürütülüyor.

Kılıç, 21 merkez 118 dış mahallenin irili ufaklı tüm sorunlarına vakıf, çözüm noktasında samimi gayret içinde olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın desteği ve hoşgörüsü ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Tüm ekiplerimizle sürekli sahadayız. Çetinkaya Mahallemizde devam eden beton yol çalışmalarımız da bu bakış açısıyla hayata geçiriliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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