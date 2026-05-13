BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mezrui, Kanadalı mevkidaşı McGuinty ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mubarek bin Fadıl el-Mezrui'nin, Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile savunma ve askeri işbirliğini görüştüğü bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Mezrui, ülkesini ziyaret eden Kanadalı mevkidaşı McGuinty ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, BAE ile Kanada arasındaki savunma ve askeri alanlardaki işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren meseleleri değerlendirirken, iki dost ülkenin ortak çıkarlarına katkı sağlayacak ikili işbirliği imkanlarını da görüştü.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, taraflar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.