BAE'den Hürmüz Geriliminde Denge Mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, BAE'ye ait gemilerin hedef alınmasının ülkesinin dengeli ve sağduyulu politika izleme kararlılığını engelleyemeyeceğini belirtti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ADNOC şirketine ait tankerlerin tekrarlanan şekilde hedef alınmasının BAE'yi caydırıcılık, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılık temelindeki politikasından alıkoyamayacağını vurguladı.

Uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını korumaya devam edeceklerini kaydeden Gargaş, "Uluslararası hukuka uygun olarak Hürmüz Boğazı'nı kullanma ve seyrüsefer özgürlüğü haklarımızı koruyacak, diyalog yolunu ve diplomatik seçenekleri ön planda tutmayı sürdürürken egemenliğimizi ve çıkarlarımızı savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gargaş, bölge güvenliğinde Körfez iş birliğinin kritik rolüne dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Bu devam eden krizde bölgenin güvenliğini ve üye ülkelerin çıkarlarını korumanın temel bir sütunu olarak gördüğümüz birleşik bir Körfez tutumunu güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğiz."

BAE, dün, ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını duyurmuştu.

Önceki gün de ADNOC'a ait iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef alınmış, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

Kaynak: AA