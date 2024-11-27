Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 Uyarılar art arda geldi: 50-60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
'Yenidoğan Çetesi' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki

Bebek katili çetenin davasında Mahkeme Başkanı'nın sabrının taştığı an

BAE, İsrailli Hahamın Ölümünde Türk Makamlarına Teşekkür Etti

BAE, İsrailli Hahamın Ölümünde Türk Makamlarına Teşekkür Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, BAE'de bir İsrailli hahamın öldürülmesiyle ilgili olarak Türk makamlarının tutuklama sürecine katkıda bulunduğunu duyurdu. Şüpheli üç kişinin İstanbul'da Türk istihbaratı tarafından yakalanarak BAE'ye iade edildiği bildirildi.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, BAE'de İsrailli bir hahamı öldürmekle suçlanan zanlıların tutuklanmasına Türk makamlarının yardımcı olduğunu duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığı, BAE'de İsrailli bir hahamı öldürdüğünden şüphelenilen kişilerin yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı. BAE'de yaşayan ve aynı zamanda Moldova vatandaşı olan 28 yaşındaki haham Zvi Kogan'ı öldürdüğünden şüphelenilen üç Özbek'i tutuklandığı belirtilen açıklamada, Türk makamlarına şüphelilerin yakalanmasından dolayı teşekkür edildi. Açıklamada, şüphelilerin tutuklanmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı yer almadı.

Avrupa medyasında yer alan haberlerde, üç şüphelinin, BAE hükümetinin talebi üzerine Türk istihbaratı ve polisi tarafından hafta sonu İstanbul'da gizli bir operasyonla yakalandığı belirtildi. Türk istihbaratının şüphelilerin hangi uçakla İstanbul'a geldiklerini tespit ettiği ve Türk polisinin de onları havaalanından ayrıldıktan sonra yakaladığı belirtildi. Türkiye'nin, şüphelileri BAE'ye iade ettiği dile getirildi.

Kogan, birkaç yıldır BAE'de yaşıyordu ve ülkedeki Yahudi toplumuna yardım faaliyetlerinde bulunuyordu. Kogan'ın perşembe günü kayıp olduğu bildirilmiş; cesedi pazar günü bulunmuştu. İsrailli yetkililer, Kogan'ın Yahudi olduğu için hedef alındığını bildirerek öldürülmesini antisemitik bir saldırı olarak nitelendirdi. İsrail kurumları soruşturmaya dahil olduklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Gündemden düşmeyen tartışmaya Erdoğan da kayıtsız kalmadı
img

Süper Lig devine imza atacak
img

Yıllar sonra ortaya çıkıp kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu! 2024/2 memur atamaları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? KPSS merkezi atama takvimi! 30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 euro ne demek? Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.