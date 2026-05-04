BAE: İran'dan ülkeye 4 füze atıldı

BAE Savunma Bakanlığı: - "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkedeki hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 4 füze nedeniyle devreye girdiğini açıkladı.

Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımlandı.

"Hava savunma sistemleri şu anda füze tehdidine karşı devrede." ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan güvenli bir yerde kalmaları ve resmi makamlardan gelecek uyarıları takip etmeleri istendi.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava tehditlerinin başarılı bir şekilde önlenmesinin sonucu olduğu aktarılan açıklamada, vatandaşlara resmi kaynaklardan bilgi edinme, gerçekleri doğrulama ve uyarı mesajları alındığında güvenlik prosedürlerine uyma çağrısı yapıldı.

BAE İçişleri Bakanlığı da kısa süre önce, ülkeye yönelik muhtemel füze tehditlerine karşı cep telefonlarına uyarı mesajları göndermişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
