Bae: İran'dan Fırlatılan Füzeleri Başarıyla Önledik

DUBAİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan dört füzeden üçünün BAE karasuları üzerinde başarıyla önlendiğini, bir füzenin ise denize düştüğünü açıkladı.

Bakanlık, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin hava tehditlerine karşı gerçekleştirilen önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirdi.

Açıklamada, halka yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri, doğrulanmamış iddiaları paylaşmamaları ve uyarı mesajları doğrultusunda kamu güvenliği önlemlerine uymaları çağrısında bulunuldu.

BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Kurumu, hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine müdahale ettiğini belirterek, vatandaşlardan güvenli yerlerde kalmalarını ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.

Kaynak: Xinhua