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BAE, GEM NO. 2 tankerindeki petrol sızıntısının kontrol altına alındığını açıkladı

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BAE, GEM NO. 2 tankerinin hasarlı bölümlerinin onarıldığını ve yeni sızıntı tespit edilmediğini açıkladı. Kirlilik Ummül Kayveyn açıklarında yoğunlaşırken kısmen Ra'sül Hayme, Acman ve Şarika kıyılarına ulaştı; bazı plajlar tedbir amacıyla geçici kapatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kara sularında kaza yapan petrol tankerindeki sızıntının kontrol altına alındığını, kıyılara ulaşan kirliliği temizleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre Enerji ve Altyapı Bakanlığı, "GEM NO. 2" adlı tankerin hasarlı bölümlerinin onarıldığını açıkladı.

Son saha incelemelerinde tankerden yeni bir petrol sızıntısı tespit edilmediğini belirten Bakanlık, denizden, havadan ve uydu görüntüleriyle izleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı ise petrol tabakasının ağırlıklı olarak Ummül Kayveyn açıklarında bulunduğunu, kirliliğin kısmen Ra'sül Hayme, Acman ve Şarika kıyılarına uzandığını bildirdi.

Kirliliğin yoğunluğunda belirgin azalma görüldüğünü aktaran Bakanlık, bazı plaj ve kıyı bölgelerinin tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığını, bunun kapatılan tüm alanlarda kirlilik tespit edildiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Etihad Su ve Elektrik Şirketi de içme suyunun güvenli olduğunu ve tüketicilere su tedarikinde aksama yaşanmadığını açıkladı.

BAE makamları, kazanın nedeni ve zamanına ilişkin bilgi vermedi.

Ülkede 23 Ekim'de, petrol sızıntısından kaynaklanan deniz kirliliği nedeniyle Ummül Kayveyn'deki tüm plaj ve kıyı bölgeleri geçici olarak kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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