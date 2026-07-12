BAE: Sabah tespit edilen füze tehditleri ülke sınırları dışında etkisiz hale getirildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde tespit edilen füze tehditlerinin ülke sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sabah saatlerinde tespit edilen füze tehditlerinin ülke sınırları dışında etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, ulusal gözetleme ve takip sistemlerinin 24 saat esasına göre en üst düzey hazırlık durumunda faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, hava ve füze tehditlerinin kesintisiz şekilde takip edildiği kaydedildi.