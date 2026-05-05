BAE: Füze tehdidi nedeniyle hava savunma sistemlerimiz devreye girdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine karşı devreye girdiğini duyurdu.

BAE'nin Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin mevcut bir füze tehdidiyle başa çıkmak üzere aktif hale getirildiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine karşı devreye girdiği kaydedilen açıklamada, BAE vatandaşlarına ve ülkede ikamet edenlere güvenli yerlerde kalmaları ve resmi kaynaklar üzerinden yapılan uyarı ve bilgilendirmeleri takip etmeleri istendi.

Ayrıca hava savunma müdahalesi sonucu düşebilecek herhangi bir parçaya yaklaşılmaması ve görüntülenmemesi, bu tür durumların yetkili birimlere bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise BAE hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlendiği söylenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına şu anda aktif olarak müdahale ettiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında ülke genelinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeler ve İHA'lara karşı yürüttüğü müdahale operasyonlarından kaynaklandığı belirtildi.

BAE'ye saldırı

İran'dan dün, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.