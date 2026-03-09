BAE, Körfez ülkelerinin ABD-İsrail-İran çatışmasında taraf olmadığını belirtti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Cemal el-Muşarrah, kendileri ve diğer Körfez ülkelerinin ABD- İsrail ve İran çatışmasının tarafları olmadığını belirterek, BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca çatışmaya dahil olmayan üçüncü ülkelerin hedef alınmasının yasal dayanağı olmadığını söyledi.

Cemal el-Muşarrah, Cenevre'de BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair açıklamalarda bulundu.

Saldırıların başından bu yana BAE Savunma Bakanlığının İran'dan ateşlenen 238 balistik füze tespit ettiğini, bunlardan 221'inin imha edildiğini belirten el-Muşarrah, İran'ın misillemelerinin "ulusal egemenliklerinin açık ihlali, uluslararası hukukun net şekilde çiğnenmesi ve BM Şartı'nın ihlali" anlamına geldiğini dile getirdi.

El-Muşarrah ayrıca, tespit edilen 1422 insansız hava aracından (İHA) 1342'sinin önlendiğini ve 8 seyir füzesinin imha edildiğini söyleyerek "Bölgesel güvenlik bölünmezdir ve herhangi bir devletin egemenliğine yönelik her türlü ihlal, tüm bölgenin güvenliğine ve istikrarına doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

BAE'de günlük yaşamın normal seyrinde devam ettiğini aktaran el-Muşarrah, enerji, su, telekomünikasyon, sağlık, ulaşım ve tedarik zincirleri gibi temel hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

El-Muşarrah, BAE ve diğer Körfez ülkelerinin ABD-İsrail-İran çatışmasına taraf olmadığını vurgulayarak BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca çatışmaya dahil olmayan üçüncü ülkelerin hedef alınmasının yasal dayanağı bulunmadığının altını çizdi.

İran'ın saldırılarının uluslararası toplumdan mümkün olan en güçlü kınamayı gerektirdiğini ifade eden el-Muşarrah, özellikle BM Güvenlik Konseyini, saldırıların tekrarını önlemek, bölgesel ve uluslararası güvenliği sağlamak için "gerekli önlemleri almaya" çağırdı.

El-Muşarrah, ülkesinin çatışmaya sürüklenmek istemediğini kaydederek "Bununla birlikte, BAE, uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca egemenliğini, ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve vatandaşlarıyla sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını yeniden teyit etmektedir." diye konuştu.

Daimi Temsilci ayrıca, saldırıların derhal koşulsuz olarak sona ermesi gerektiğini sözlerine ekledi.