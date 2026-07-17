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Bacağına yapışan keneyle önce arkadaşının nişanına ardından hastaneye gitti

Bacağına yapışan keneyle önce arkadaşının nişanına ardından hastaneye gitti
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Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik, bacağına yapışan keneyle önce arkadaşının nişanına katıldı, ardından hastaneye giderek keneyi aldırdı. Kene konusunda bilinçli olduğunu ve dokunmadan hastanede aldırdığını söyledi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik, bacağına yapışan keneyle önce arkadaşının nişanına katıldı, ardından hastaneye gitti.

Turhal ilçesi Necip köyünde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Hadi Çelik, sol bacağına kene yapıştığını fark etti. Hayvancılıkla uğraştığı için arazide sık sık kenelerle karşılaştığını belirten Çelik, çocukluk arkadaşının nişanı olduğu için kent merkezine bacağındaki keneyle geldi. Nişanın ardından Pazar ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne giden Çelik, buradaki müdahaleyle keneyi aldırdı.

'DOKUNMAYIP, HASTANEDE ALDIRIYORUZ'

Hadi Çelik, yaşadıklarını anlatarak, "Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz, haliyle arazide de dolaşıyoruz. Hayvanlardan ister istemez keneyle haşır neşir oluyoruz. Bana bu 3'üncü yapışması bugün. Kardeşime belki 30'uncusu olmuştur. Artık çok şey yapmıyoruz, hastanede aldırıyoruz tabii ki. Bugün de geç fark ettim. Arkadaşımın da yüzük takması vardı. 'Yüzüğü bir takalım, ondan sonra hastaneye gidip aldırırız' dedim. Yüzük merasiminden dolayı sadece 1-2 saat gecikti. Yapıştığını bir kaşınma esnasında pantolonumu yukarı kaldırınca fark ettim, ondan sonra da çok dikkate almadık zaten. Bizim yapabileceğimiz önlem, el sürmemek. 'Elinizi dokundurmayın' diyorlar, biz de öyle bir şey yapmıyoruz, gidip hastanede aldırıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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