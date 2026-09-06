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Tarsus'ta Cami Bekçisi Ölü Bulundu

Tarsus'ta Cami Bekçisi Ölü Bulundu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cami inşaatında bekçilik yapan 55 yaşındaki Fikret Turna, oğlu tarafından inşaatın merdivenlerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde cami inşaatında bekçilik yapan Fikret Turna (55), oğlu D.T. tarafından inşaatın merdivenlerinde ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'nde meydana geldi. D.T., babasına ulaşamayınca bekçilik yaptığı inşaat halindeki camiye gitti. D.T., babasını inşaatın merdiveninde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Turna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Turna'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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