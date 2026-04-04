Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta babasından izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan A.H. (17), kendisini durdurmak isteyen motosikletli polislere çarpıp kaçtı.

KAHRAMANMARAŞ'ta babasından izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan A.H. (17), kendisini durdurmak isteyen motosikletli polislere çarpıp kaçtı. Olayda 2 polis memuru yaralanırken, kaçan ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Polisler, 46 AIH 373 plakalı otomobille makas atan A.H.'yi durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan A.H. kaçınca polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında A.H. kullandığı otomobille, motosikletli polislere çarpıp kaçtı. Çarpma sonucu, devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan polisler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

520 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Kaçan A.H. ise Karaziyaret Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.'nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği belirtildi. A.H.'ye drift, makas atma, 'dur' ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmadan toplamda 520 bin lira ceza uygulandı. Öte yandan, A.H.'nin babasının da 3 gün önce polis merkezine giderek oğlunun kendisinden izinsiz olarak aracını aldığı yönünde şikayetçi olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
