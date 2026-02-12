Haberler

Babaocağı'na Erişim Engeli İtirazı Yine Reddedildi

Güncelleme:
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, BabaOcağı haber sitesine yönelik tüm siteyi kapsayan erişim engeline yapılan itirazı reddetti. Daha önce İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından da reddedilen itirazlar, topluca değerlendirilerek kabul edilmedi.

(İSTANBUL) - İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, BabaOcağı'na yönelik tüm siteyi kapsayan erişim engeline yapılan itirazı reddetti.

BabaOcağı haber sitesine yönelik tüm siteyi kapsayan erişim engeline karşı yapılan hukuki itiraz, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti. Ret kararının ardından dosya, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne taşındı.

BabaOcağı'na ilişkin erişim engeline karşı Murat Cindoruk, İfade Özgürlüğü Derneği, gazeteci Bahadır Özgür ve Google tarafından yapılan itirazlar birlikte ele alındı. Mahkeme, yapılan başvuruları toplu şekilde reddetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
