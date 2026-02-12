Babaocağı'na Erişim Engeli İtirazı Yine Reddedildi

(İSTANBUL) - İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, BabaOcağı'na yönelik tüm siteyi kapsayan erişim engeline yapılan itirazı reddetti.

BabaOcağı haber sitesine yönelik tüm siteyi kapsayan erişim engeline karşı yapılan hukuki itiraz, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti. Ret kararının ardından dosya, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne taşındı.

BabaOcağı'na ilişkin erişim engeline karşı Murat Cindoruk, İfade Özgürlüğü Derneği, gazeteci Bahadır Özgür ve Google tarafından yapılan itirazlar birlikte ele alındı. Mahkeme, yapılan başvuruları toplu şekilde reddetti.